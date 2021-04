TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Fazio dal 1', davanti Pedro e Perez a sostegno di Mayoral

LAROMA24.IT - Con il pass per la semifinale d'Europa League strappato contro l'Ajax, la Roma torna a concentrarsi sul campionato, per migliorare l'attuale settimo posto in classifica. I giallorossi scenderanno in campo in casa del Torino alle 18, e Fonseca dovrà fare i conti con diverse assenze e con la fisiologica necessità di rotazione.

In difesa ci sarà nuovamente Federico Fazio - alla seconda consecutiva da titolare in campionato -, mentre sulle fasce è aperto il ballottaggio: sicuro del posto Bruno Peres, che occuperà l'out di destra in caso di impiego da parte del tecnico di Calafiori. Fosse scelto Reynolds, invece, il brasiliano scivolerebbe sul lato opposto. In attacco, con Pellegrini squalificato, agiranno Perez e Pedro a sostegno di Borja Mayoral.

LE FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Fazio; Bruno Peres, Villar, Veretout, Reynolds; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Mayoral.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Reynolds; Carles Perez, Pedro; Mayoral.