Torino-Roma: espulso Diawara. Salterà il match con l'Atalanta

Piove sul bagnato per la Roma che, sotto di un gol contro il Torino, perde anche Amadou Diawara per espulsione. Il centrocampista guineano rimedia un doppio giallo - seri dubbi sul primo sventolato dall'arbitro Massa - e al minuto 85 è costretto a lasciare il rettangolo di gioco. Come da regolamento scatta la squalifica che non permetterà a Fonseca di contare su Diawara in occasione del match con l'Atalanta.