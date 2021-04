In vista della gara casalinga contro la Roma in programma domenica alle 18.00, il Torino si è allenato in mattinata: dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Domani nuova seduta di allenamento cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

(torinofc.it)

