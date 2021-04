Il Torino si è allenato nel pomeriggio al Filadelfia, in vista della gara contro la Roma in programma domani alle 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’analisi tattica Davide Nicola, che ha presentato il match in conferenza stampa, ha diretto una sessione tecnica alla quale hanno partecipato tutti gli elementi attualmente a disposizione.

(torinofc.it)

