Serie A, Vrenna: "Dal Pino ha cercato di tutelare tutte le società"

«Paolo Dal Pino ha guidato la Lega di Serie A con grande onestà intellettuale, ponendosi come mediatore mai invadente anche nelle vicende più delicate che hanno riguardato la Lega negli ultimi mesi». Lo dice il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, commentando la lettera di sfiducia ricevuta dal presidente della Serie A da parte di sette club (Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) con la quale se ne chiedono le dimissioni a tre mesi dalla rielezione. «Paolo Dal Pino - aggiunge Vrenna - è presidente della Lega Serie A dal gennaio del 2020 ed è evidente che si è trovato a gestire il periodo più delicato del calcio italiano. Anche per questo intendo rinnovare la mia fiducia a una persona per bene che ha dimostrato grande competenza e spirito di servizio, cercando di tutelare tutte le società in maniera equa».