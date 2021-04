Serie A: vincono Juventus e Napoli, Milinkovic-Savic in extremis per il successo della Lazio sul Verona

Terminate le gare delle 15.00 della 30a giornata di campionato: la Juventus vince in casa 3-1 contro il Genoa, successo esterno per il Napoli sulla Sampdoria e per la Lazio sul campo del Verona. Con questa vittoria la squadra di Pirlo sale a 62 punti in classifica, il Napoli a quota 59 e la Lazio si porta a 55, a +4 sulla Roma attesa alle 18.00 dal Bologna.

I risultati finali:

Juventus-Genoa 3-1 (4' Kulusevski, 22' Morata, 49' Scamacca, 70' McKennie)

Sampdoria-Napoli 0-2 (35' Fabian Ruiz, 87' Osimhen)

Hellas Verona-Lazio 0-1 (92' Milinkovic-Savic)