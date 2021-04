Serie A, Spezia-Crotone 3-2: nel finale decisivo Erlic

La 30a giornata di campionato si apre con la vittoria casalinga per 3-2 dello Spezia sul Crotone nell'anticipo delle 15.00. Allo scadere del primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con Djidji (40'), il pari arriva nella ripresa con Verde (63'). Nel finale di gara Simy (78') porta di nuovo in avanti i suoi, ma Maggiore (89') ed Erlic (92') rimontano per la vittoria della squadra di Italiano.