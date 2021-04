Serie A, Parma-Milan 1-3: Rebic, Kessie e Leao regalano i tre punti a Pioli

Nella gara delle 18 della trentesima giornata del massimo campionato italiano il Milan di Pioli si impone per 3-1 in casa del Parma di D'Aversa. Il primo tempo si chiude per 2-0 a favore dei rossoneri, che trovano la via del gol prima con Rebic e poco dopo con Kessie. Nella ripresa la gara però cambia a causa dell'espulsione di Ibrahimovic. Il Parma potendo contare su un giocatore in più trova al minuto 66 il gol del 2-1 con Gagliolo, ma nonostante alcune ottime occasioni non riesce a trovare mai il pareggio e a pochi secondi dal termine trova subisce la terza rete con Leao. Il Milan rimane secondo posto in classifica con 63 punti, mentre la squadra di D'aversa è ancora penultima con 20 punti.