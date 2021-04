Serie A, Napoli-Inter 1-1: Eriksen risponde all'autogol di Handanovic e regala il pari a Conte

L'Inter capolista non va oltre l'1-1 in casa del Napoli. I nerazzurri si complicano la partita da soli durante il primo tempo, quando al minuto 36 su un'incomprensione tra Handonvic e de Vrij il portiere della squadra di Conte insacca la palla nella propria porta. Nel secondo tempo l'Inter sale di ritmo e trova il gol del pari con Eriksen, che di sinistro batte Meret da fuori area. Con questo risultato l'Inter rimane prima in classifica con 75 punti; il Napoli di Gattuso invece rimane al quinto posto con 60 punti, a sole due lunghezze dalla Juventus.