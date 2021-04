Conclusa la sosta per le Nazionali, la 29a giornata di campionato si apre a San Siro con il pareggio tra Milan e Sampdoria. Dopo un primo tempo terminato 0-0, nella ripresa al 57' Quagliarella sblocca la gara per il vantaggio degli ospiti (in 10 dal 59' per l'espulsione di Adrien Silva), nel finale Hauge evita il ko e sigla il pari.

Il Milan sale a 60 punti, a -5 dall'Inter capolista che questa sera affronterà il Bologna, mentre la squadra di Ranieri raggiunge quota 36.