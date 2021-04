Serie A, l'Inter sprinta per lo scudetto: 0-1 al Bologna

Altra vittoria per l'Inter di Antonio Conte, che al Dall'Ara si impone sul Bologna di Sinisa Mihajlovic per 0-1. A decidere è il solito Romelu Lukaku, che firma il tabellino dei marcatori al 31' del primo tempo. Il risultato non cambia più: i nerazzurri si portano a quota 68 punti in classifica, allungando a +8 - partita ancora da recuperare contro il Sassuolo - sul Milan secondo.

A 9 giornate dalla fine del campionato, il Bologna rimane comunque all'undicesimo posto, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione: il Cagliari terzultimo è lontano ben 12 punti.