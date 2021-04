Serie A: l'Inter pareggia 1-1 con lo Spezia, mani sullo scudetto. La Juve va a -1 dal secondo posto

Terminate le gare della 32esima giornata di Serie A in programma stasera. L'Inter pareggia 1-1 con lo Spezia ed è un punto che mette una seria ipoteca sullo scudetto. I nerazzurri, complice il ko del Milan sul Sassuolo, va a+10 sui rossoneri. La Juve batte in rimonta il Parma 3-1 e va a -1 dalla seconda piazza. Il Cagliari passa con l'Udinese e sono 3 punti pesanti in ottica salvezza visti i pareggi di Benevento (2-2 in casa del Genoa) e Torino (1-1 con il Bologna). La Samp passa a Crotone: rossoblu ad un passo dal ritorno in Serie B.

Questi i risultati finali:

Bologna-Torino 1-1 (25' Barrow, 58' Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53' Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5' rig. Viola, 11' Pandev, 15' Lapadula, 21' Pandev)

Juventus-Parma 3-1 (25' Brugman, 43' e 47' Alex Sandro, 68' de Ligt)

Spezia-Inter 1-1 (12' Farias, 39' Perisic)

Udinese-Cagliari 0-1 (55' rig. Joao Pedro)