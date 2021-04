Serie A: l'Atalanta passa 3-2 sulla Fiorentina, i nerazzurri risalgono al quarto posto

Vincono tutte le dirette pretendenti ad un posto in Europa. Non fa eccezione l'Atalanta, che chiude la domenica di campionato vincendo a Firenze. Nel posticipo delle 20.45 del 30esimo turno di Serie A i nerazzurri battono la Fiorentina per 3-2 al Franchi. Va avanti l'undici di Gasperini con la doppietta di Zapata (13' e 40'), nella ripresa rispondono i viola con due reti di Vlahovic (58' e 67'). A decidere il match un calcio di rigore trasformato da Ilicic (70'), che vale il contro-sorpasso sul Napoli e la risalita fino al quarto posto, a quota 61 punti. La Fiorentina resta a 30 punti, a +8 dalla zona retrocessione.