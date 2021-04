Serie A, Juventus-Napoli 2-1: Ronaldo e Dybala fermano la squadra di Gattuso. Inter-Sassuolo 2-1, Lukaku e Lautaro regalano la vittoria a Conte

Mercoledì di recuperi per la Serie A, che ha visto scendere in campo due partite rispettivamente della terza e della ventottesima giornata del massimo campionato italiano. A Torino la Juventus di Pirlo ha finalmente affrontato il Napoli di Gattuso, imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e di Dybala; a nulla serve la rete al novantesimo di Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Con questo risultato i bianconeri restano al terzo posto in classifica, ma salgono a quota 59 punti a una sola lunghezza dal Milan. La squadra di Gattuso invece resta al quinto posto con 56 punti.

L'altro recupero vede invece scendere in campo a San Siro la capilista Inter contro il Sassuolo di De Zerbi. I nerazzurri si impongono per 2-1 grazie alle reti di Lukaku nel primo tempo e di Lautaro Martinez nel secondo, ma sono costretti a soffrire nel finale quando al minuto 85 subiscono la rete di Traore. I tre punti permettono all'Inter di confermare il primo posto in classifica e portarsi a 71 punti; i neroverdi di De Zerbi invece restano fermi al nono posto con 40 punti.