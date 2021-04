Serie A, Inter-Cagliari 1-0: Darmian regala i tre punti a Conte

Nel lunch match della trentesima giornata di Serie A, l'Inter di Conte continua a vincere e mantenere saldo il primo posto in classifica. I nerazzurri si impongono di misura sul Cagliari, che gioca comunque un'ottima partita. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-0, anche se la squadra di Conte può recriminare per alcuni errori di troppo in fase offensiva. Nella ripresa poi arriva il gol vittoria al minuto 77, quando Hakimi mette dentro un ottimo pallone che Darmian deve solo appoggiare in rete. L'Inter resta al primo posto in classifica con 74 punti, mentre il Cagliari è ancora al terzultimo posto con 22 punti.