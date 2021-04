Serie A, il Sassuolo ribalta la Fiorentina: 3-1 firmato Berardi e Lopez

Al "Mapei Stadium" il Sassuolo supera in rimonta 3-1 la Fiorentina nel match valido per la 31a giornata. I viola passano in vantaggio con un gran gol dalla distanza di Bonaventura alla mezz'ora, nella ripresa Berardi su calcio di rigore sigla pari e sorpasso, prima del 3-1 definitivo di Maxime Lopez al 75'. La squadra di De Zerbi sale a 46 punti in classifica, la Fiorentina resta a 30.