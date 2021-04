Serie A: Benevento-Sassuolo 0-1. Decisivo l'autogol di Barba

Si chiude anche l'ultimo match della trentesima giornata di Serie A: nel posticipo del lunedì sera Sassuolo batte Benevento per 0-1. Il gol decisivo arriva allo scadere del primo tempo: è Barba ad insaccare nella propria porta nel tentativo di anticipare il tocco vincente di Raspadori. Gli uomini di De Zerbi scavalcano in classifica l'Hellas Verona, portandosi all'ottavo posto in solitaria a quota 43 punti - 11 lunghezze dalla Roma settima -.

Il Benevento rimane invece a 30 punti, 8 sulla zona retrocessione.