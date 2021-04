Sassuolo, Consigli: «Speriamo di agganciare la Roma»

SKY SPORT - La rimonta con il Milan rilancia il sogno europeo del Sassuolo. I neroverdi con il 2-1 di oggi si portano momentaneamente a -5 dalla Roma, che occupa la settima piazza, l'ultimo posto utile per la qualificazione a una coppa europea (in questo caso la Conference League).

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ne ha parlato apertamente al termine del match: «Spero che la squadra con più benzina sia il Sassuolo e quella con meno benzia sia la Roma, per andarli a prendere. Poi quello che accade più avanti in classifica non ci interessa... Noi speriamo di poter alimentare il nostro sogno».