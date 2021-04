Roma-Bologna, si rivede Pastore: 287 giorni fa la sua ultima partita

Era dato per desaparecido, alla fine è riuscito a tornare in campo. Javier Pastore torna a calcare un campo di Serie A. Il centrocampista della Roma, a lungo fuori per i problemi all'anca che lo tormentano dall'inizio della sua avventura in giallorosso, è subentrato a Borja Mayoral nel match con il Bologna. Un ritorno atteso 287 giorni: la sua ultima presenza in campionato risale a Milan-Roma della passata stagione, datato 28 giugno 2020.