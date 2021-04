ROMA-BOLOGNA: le formazioni UFFICIALI. Gioca Mirante, Fazio dal 1'. Prima da titolare per Reynolds, Pellegrini in panchina

LAROMA24.IT - Tra il doppio confronto con l'Ajax in Europa League per la Roma c'è la sfida contro il Bologna, per ritrovare anche la vittoria in campionato che manca da tre turni: la Roma è reduce da due sconfitte, contro Parma e Napoli, e il pareggio col Sassuolo. Fonseca ritrova Mkhitaryan, che però si accomoda inizialmente in panchina. Senza Smalling e Kumbulla infortunati e lo squalificato Cristante, il portoghese sceglie Fazio in difesa con Mancini e Ibanez.

In mediana Villar torna titolare al fianco di Diawara. Sulla corsia destra prima da titolare per Reynolds, con Bruno Peres dirottato a sinistra vista l'assenza di Spinazzola. Davanti riposano Pellegrini e Dzeko, giocano Carles Perez e Pedro alle spalle di Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Mirante; Mancini, Ibanez, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Karsdorp, Calafiori, Veretout, Pellegrini, Pastore, Mkhitaryan, Providence, Dzeko.

All.: Fonseca.

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Antov, Faragò, Mbaye, Baldursson, Dominguez, Poli, Juwara, Orsolini, Sansone, Vignato.

All.: Mihajlovic.

Abitro: Guida. Assistenti: Alassio - Robilotta. IV uomo: Pezzuto. VAR: Fabbri. AVAR: De Meo.

PREPARTITA

17.04 - Sopralluogo in campo per il Bologna:







17.00 - Anche la Roma rende nota la formazione ufficiale:

??????? Ecco la nostra formazione per #RomaBologna: esordio dal primo minuto per Bryan Reynolds ?#ASRoma pic.twitter.com/yhdWhaV511 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 11, 2021

16.55 - Questo l'undici scelto da Mihajlovic, come comunicato dai canali social del Bologna:





16.50 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

16.45 - La Roma arriva allo stadio Olimpico.