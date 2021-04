ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni dei quotidiani. Fazio dal 1', riposa Veretout. Pellegrini e Perez a sostegno di Mayoral

LAROMA24.IT - Dopo la vittoria in trasferta contro l'Ajax si torna al campionato, e guai a lasciarsi distrarre dagli impegni europei. Paulo Fonseca però dovrà fare i conti con diverse assenze e con la necessità di non forzare la mano su chi non è al meglio. In linea difensiva può tornare titolare Federico Fazio, mentre in mediana si rivedrà Gonzalo Villar: lo spagnolo darà il cambio a Jordan Veretout, appena rientrato da un infortunio.

Sulla destra favorito Karsdorp - possibilità anche per Reynolds - mentre sul lato opposto dovrebbe agire Bruno Peres.

Rotazioni anche in attacco: rientra Borja Mayoral dal 1', supportato da Lorenzo Pellegrini e Carles Perez.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Peres; Perez, Pellegrini; Mayoral.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Bruno Peres, Villar, Diawara, Reynolds; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.