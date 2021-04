ROMA-BOLOGNA: i convocati di Mihajlovic. C'è Skorupski, out Tomiyasu

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con la Roma. Confermato il ritorno di Lukasz Skorupski, rientrato in settimana dopo la quarantena per il Covid. Out Tomiyasu.

Questo l'elenco dei convocati

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.

(bolognafc.it)