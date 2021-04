Roma-Bologna, giallo per il diffidato Pellegrini: salta il Torino

Lorenzo Pellegrini salterà per squalifica il prossimo match di campionato con il Torino. Il centrocampista e capitano della Roma, già diffidato, è stato ammonito nel corso del match con il Bologna. Fallo a centrocampo al minuto 83, per impedire un'azione offensiva dei rossoblu dopo che Villar aveva perso palla. Automatico il turno di squalifica per il numero 7 giallorosso.