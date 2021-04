Roma-Atalanta: i convocati di Gasperini. Out Hateboer (FOTO)

Dopo aver parlato in conferenza stampa, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta in casa della Roma, match in programma domani alle 18.30 all'Olimpico. Tra i 23 giocatori chiamati non figura Hateboer.

L'elenco dei convocati:

Rossi

Sportiello

Gollini

Toloi

Maehle

Sutalo

Palomino

Gosens

Caldara

Romero

Djimsiti

Ruggeri

Freuler

De Roon

Malinovskyi

Kovalenko

Pessina

Miranchuk

Pasalic

Lammers

Muriel

Ilicic

Zapata