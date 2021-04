Milan, Pioli: "Quota Champions potrebbe essere a 75 punti"

"La soglia dei 75 punti dovrebbe essere quella giusta per entrare in Champions League, pero' ci sono tanti scontri diretti e dovremmo affrontare squadre che lottano per la salvezza". Cosi' il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell'anticipo delle 12.30 che vedra' domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della stagione. "Vedo negli occhi di Calha, Ibra e Donnarumma, i giocatori che trattano il rinnovo, la serenita'. Il loro futuro per noi e' adesso, cambierebbe tutto per noi andare o non andare in Champions League, vedo molta concentrazione ed attenzione. Ibra? L'ho visto come al solito carico e motivato, sta bene dal punto di vista psico-fisico".