Mayoral, 7 gol in campionato: è il terzo spagnolo a riuscirci con la Roma

Al 44' un gol praticamente a porta vuota su assist involontario di Danilo. Borja Mayoral trova il settimo centro in campionato, il quattrordicesimo stagionale, eguagliando così il suo score in A con quello in Europa League (dove peraltro è capocannoniere). Il numero 21 è il terzo spagnolo nella storia della Roma a segnare almeno 7 reti in campionato. Eguagliato Bojan Krkic, che realizzò 7 reti nella sua prima stagione nella Capitale, anno 2011/12 con Luis Enrique in panchina. Il primato è di Joaquin Peirò, che realizzò 9 reti nella stagione 1966/67.

3 - Borja #Mayoral è il terzo giocatore spagnolo ad aver segnato almeno sette gol in una stagione di Serie A con la Roma, dopo Peiró nel 1966/67 (nove) e Bojan nel 2011/12 (sette). Torero.#RomaBologna #SerieA pic.twitter.com/g1RE0XmiDo — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 11, 2021