Lazio-Torino: il club biancoceleste fa ricorso al CONI

Ancora caos sul recupero di Lazio-Torino, gara da giocare per la magistratura sportiva mentre il club biancoceleste chiede il 3-0 a tavolino. Ieri il club biancoceleste ha presentato ufficialmente ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la decisione del giudice sportivo, che non ha assegnato la vittoria d'ufficio e ha disposto che la partita va giocata. Il match era in programma lo scorso 2 marzo e l'undici granata non si era presentato perchè bloccato dalla ASL di Torino per i troppi positivi al Covid. Nelle scorse settimane la Lazio si era vista respingere il primo ricorso alla Corte d'Appello, ora ci sarà l'ultimo grado di giudizio per mettere la parola fine alla questione.

Come previsto, ecco il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI da parte della #Lazio contro il #Torino per il 3-0 a tavolino non assegnato. Per conoscere la data del recupero di #LazioTorino, dunque, ci sarà ancora da attendere. Come dicevo ieri: il 18 maggio è più di un’idea. pic.twitter.com/YmqsPYVn1L — Matteo Pedrosi (@MatteoPedrosi) April 14, 2021