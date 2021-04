Juventus, Pirlo: "Arthur, McKennie e Dybala non convocati. Vedremo quando torneranno"

Arthur, McKennie e Dybala "non sono convocati per la partita di domani. Riprenderanno a lavorare col tempo e vedremo quando". Lo ha annunciato Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del derby fra Torino e Juventus in programma domani alle 18. I tre giocatori sono stati multati perche' sorpresi a cena a casa dello statunitense, in violazione delle norme anti-Covid.