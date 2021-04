Guida torna all'Olimpico dopo le polemiche di Roma-Milan: amuleto per il Bologna, 22 precedenti con i giallorossi

A poche ore dalla gara valida per i l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, la Roma scopre la squadra arbitrale assegnata per il match casalingo di domenica contro il Bologna. A dirigere il match sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata.

Solo un precedente in stagione con i giallorossi, ovvero la sconfitta del 28 febbraio contro il Milan: in quella occasione erano state diverse le polemiche nei confronti del direttore di gara, autore di diverse decisioni controverse fra cui la mancata assegnazione di un rigore alla squadra di Fonseca dopo un evidente contrasto nell'area rossonera tra Mkhitaryan e Theo Hernandez - nei 90' minuti anche un penalty assegnato alla squadra ospite con il richiamo del Var -. Alla fine del match le dichiarazioni di Fonseca alimentarono le polemiche: "Contro le big sempre lo stesso arbitraggio...".

Guida era poi al Var nel discusso Roma-Sassuolo 0-0 di dicembre, finita con l'espulsione di Pedro e l'allontanamento del tecnico dalla panchina giallorossa.

In totale sono 22 i match della Roma diretti da Guida, con un bilancio di 7 sconfitte, 6 pareggi e 9 vittorie per i giallorossi. Per il Bologna, invece, solo 2 sconfitte con lui, 4 pareggi e 9 vittorie.

Tre i precedenti tra Roma e Bologna con la direzione del fischietto di Torre Annunziata: in due di queste furono i felsinei a prevalere - stagione '19/'20 e '12/'13 -, in entrambi i casi per 2-3 all'Olimpico. 1-1 nell'altro precedente, che risale addirittura alla stagione '11/'12.

