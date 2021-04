FOTO - TORINO-ROMA 0-1 HT

Punteggio favorevole alla Roma dopo 45' di match con il Torino: i giallorossi entrano bene in campo e trovano subito il vantaggio con Borja Mayoral. Gli uomini di Fonseca hanno l'occasione per raddoppiare con Pedro, ma dietro si balla: diverse occasioni per i granata che minacciano con Verdi, Sanabria, Lukic e Ansaldi. Nei minuti finali occasionissima in contropiede prima per Pedro e poi per Mayoral, ma il punteggio rimane sullo 0-1. Di seguito gli scatti relativi alla prima frazione di gioco.