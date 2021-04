FOTO - Sassuolo-Roma 0-1 HT

Dopo il ko per mano del Napoli e la sosta per le Nazionali, la Roma riparte in campionato dalla trasferta in casa del Sassuolo, decimato dalle assenze (Caputo, Berardi e Locatelli tra gli altri). Senza Smalling, Kumbulla, Mkhitaryan e gli squalificati Villar ed Ibanez, Fonseca sceglie Karsdorp per completare il terzetto difensivo con Cristante, recuperato dopo il fastidio al pube che lo ha costretto a saltare gli impegni dell'Italia, e Mancini. Al termine del primo tempo giallorossi avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. Questi gli scatti del match: