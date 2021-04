FOTO - Roma-Bologna 1-0 HT

Aspettando la gara di ritorno con l'Ajax, la Roma trova l'ostacolo Bologna. I giallorossi provano a tornare all'appuntamento con la vittoria in campionato che manca da 3 turni per sperare di rientrare ancora in una corsa Champions che si è fatta più complicata. Al termine del primo tempo il punteggio è sull'1-0 per i giallorossi, avanti grazie alla rete di Borja Mayoral. Questi gli scatti del match: