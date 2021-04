Buone notizie in casa Bologna. Come riferisce il portale sportivo, Lukasz Skorupski si è sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato esito negativo ed oggi è previsto il suo rientro in città, mentre nei prossimi giorni riprenderà ad allenarsi gradualmente. Il Bologna affronterà domenica all'Olimpico la Roma.

Il portiere era risultato positivo al Covid-19 nel ritiro nella nazionale polacca.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE