Confronto tra Rocchi, Fonseca e i giocatori della Roma: al centro del dibattito episodi arbitrali, regolamento e var

Nella giornata di oggi Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale Consulente delle relazioni istituzionali della Can in materia di Var, ha incontrato Paulo Fonseca e una delegazione di giocatori giallorossi, tra cui Smalling, Mkhitaryan, Pedro, Cristante, Dzeko e Mirante. Come scrive il giornalista de Il Tempo Emanuele Zotti, al centro del dibattito i principali episodi arbitrali della stagione, l’applicazione del regolamento e il Var. La Roma è la prima società che ha richiesto un nuovo incontro dopo quello di inizio stagione.

