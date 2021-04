CIES: Roma 12a in Italia per impiego di calciatori under 21. Primo il Verona, ultime Lazio e Inter

Interessante statistica pubblicata dall'osservatorio del CIES in merito ai minuti giocati in casa da calciatori under 21 nei rispettivi club di appartenenza. Primo nei migliori 5 campionati europei il Borussia Dortmund, che finora ha mandato in campo giovani calciatori al di sotto dei 21 anni per il 28.5% dei minuti complessivi giocati in casa in stagione.

Indietro le italiane: la migliore è l'Hellas Verona, con una percentuale dell'11.7%. Solo dodicesima in Serie A - e 59esima in Europa - la Roma (3.2%). Fanalino di coda in questa speciale classifica Inter e Lazio, che in stagione, fra le mura amiche, non hanno mai impiegato giocatori al di sotto dei 21 anni.

(football-observatory.com)

