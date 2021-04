A due giorni dalla partita contro la Roma, in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico, in mattinata il Bologna si è allenato agli ordini di Mihajlovic: seduta tattica per i rossoblù. Allenamento differenziato per Takehiro Tomiyasu.

Domani rifinitura a porte chiuse prima della partenza per la capitale.

(bolognafc.it)

