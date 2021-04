Brutte notizie in casa Bologna: al 34' della sfida tra i felsinei e l'Inter si ferma Takehiro Tomiyasu, costretto ad abbandonare il campo per un problema di natura muscolare. Le condizioni del difensore verranno valutate nei prossimi giorni, ma è comunque difficile ipotizzare che Sinisa Mihajlovic possa averlo a disposizione per la prossima sfida di campionato con la Roma, in programma per domenica 11 aprile allo Stadio Olimpico, ore 18.