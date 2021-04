L'Atalanta di Gasperini torna in campo a Zingonia in vista della gara di giovedì pomeriggio contro la Roma. Il tecnico nerazzurro può essere felice del parziale rientro in gruppo di Hateboer, che potrebbe tornare a piena disposizione già dalla prossima gara. La squadra si ritroverà nella giornata di domani per la rifinitura, e dopo la squadra partirà per raggiungere la Capitale.

(atalanta.it)

