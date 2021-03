VIDEO - Fonseca: "Troppa pressione su El Shaarawy, lasciamolo lavorare"

Tra gli argomenti affrontati da Paulo Fonseca in conferenza stampa, alla vigilia di Parma-Roma, c'è anche il tema Stephan El Shaarawy. "Stephan ha fatto un gol importante, è entrato molto bene ed è migliorato. Paragonandola alla partita precedente, penso che stia molto meglio e con più fiducia. È un giocatore diverso, per questo lo abbiamo portato alla Roma. Ma devo dire una cosa: lasciamolo lavorare. Ci sono molte pressioni su di lui, aspettando che risolva tutti i problemi della squadra, dobbiamo lasciarlo lavorare e integrarsi con la squadra - ha detto il portoghese sul numero 92 giallorosso, tornato a Roma nel mercato invernale -. Con la qualità di Stephan, le cose succedono normalmente come ha fatto nella partita. Non dobbiamo creare troppa pressione su un giocatore che è arrivato adesso e non ha giocato molto nell'ultimo anno. Ha bisogno di tranquillità per fare quello che può fare".