VIDEO - Fonseca sullo spostamento di Juventus-Napoli: "Difficile da capire"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma, a Paulo Fonseca è stato chiesto anche un commento sullo spostamento di Juventus-Napoli al 7 aprile. "Onestamente non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni. Quello che so come allenatore è che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso rispetto a preparane due. Anche per noi preparare una partita col Napoli dopo la trasferta in Ucraina è diverso - ha detto l'allenatore giallorosso -. Se mi fanno la domanda come allenatore della Roma, se capisco perché non hanno fatto giocare Juventus e Napoli, per me è difficile capire. Ma nella posizione di Gattuso, magari voleva anche non giocare la partita. È normale. Non conosco le ragioni, per me è difficile commentare questo".