VIDEO - Fonseca: "Smalling da valutare giorno per giorno, non rischiamo"

"Non ha giocato con lo Shakhtar perché aveva un fastidio. La verità è che continua ad avere questo fastidio, penso sia meglio non rischiarlo domani perché dopo possiamo perdere i giocatori non per una partita, ma per 4-5 partite", è quanto ha chiarito Paulo Fonseca sulle condizioni di Chris Smalling nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Roma.

"È importante non correre questo rischio, dobbiamo valutare giorno per giorno la situazione di Smalling, come si sente e poi decidere in funzione delle partite", ha aggiunto il portoghese.