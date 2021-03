VIDEO - Fonseca: «Nessuna operazione per Smalling. Tornerà dopo la sosta con Mkhitaryan e Veretout»

Paulo Fonseca fa il punto sulle condizioni di Chris Smalling. Escluse lesioni muscolari ma il giocatore ancora non rientra con il gruppo e c'è chi ha parlato di un possibile intervento al ginocchio. Voci però respinte al mittente dal tecnico giallorosso: "No, nessuna operazione per Smalling. Stiamo gestendo giorno per giorno la sua situazione, ma ora sta molto meglio." Nell'occasione Fonseca parla anche di Veretout: "Sono entrambi indisponibili per domani ma stanno recuperando bene, penso che a breve torneranno ad allenarsi con la squadra".

Roma che arriva alla sfida con il Napoli con pesanti assenze. Oltre ai già citati Smalling e Veretout mancherà anche Mkhitaryan. "Come sempre non devo pensare ai giocatori che ci mancano adesso - ribatte Fonseca - . Ovviamente sono giocatori molto importanti ma non sono pronti. Devo pensare prima a quello che ho a disposizione per la partita, poi penserò a recuperarli velocemente. Credo che dopo la sosta potremo riaverli con noi, ma ora non possiamo pensare a loro."