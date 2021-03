VIDEO - Fonseca: "Le grandi squadre non cambiano identità in funzione dei risultati"

Tra la sconfitta per mano del Milan e la gara con la Fiorentina: in conferenza stampa Paulo Fonseca ha parlato di identità e strategie di squadra. "La strategia può cambiare in ogni partita. L'identità, soprattutto delle grandi squadre, non cambia, perché oggi perdiamo e domani vinciamo. Le grandi squadre sono quelle che hanno identità forti e non cambiano. Abbiamo tre partite in sei giorni e il tempo per lavorare è poco, non c'è tempo per cambiare. Non sono d'accordo col cambiare - ha detto il portoghese -. La squadra può avere la stessa identità in diversi moduli. Non vedo in Italia squadre che cambiano identità. Oggi si vince e va tutto bene, domani perdiamo e va tutto male e dobbiamo cambiare, così la squadra non crea un'identità forte. Le grandi squadre non cambiano identità in funzione dei risultati".