VIDEO - Fonseca: "La Roma non è depressa, magari qualcuno fuori sì quando non vinciamo..."

Come sta la Roma dopo la sconfitta contro il Milan? Risponde Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina: "La squadra ha reagito sempre bene dopo le sconfitte, questo è positivo. In questi giorni la squadra non è entrata in depressione, come molti hanno fatto fuori. Domani possiamo vincere, perdere o pareggiare. Ho visto una squadra che ha capito cosa non abbiamo fatto bene, che dobbiamo migliorare principalmente in questi aspetti e che è pronta per lottare nella partita di domani".

"Non siamo in depressione, magari molti fuori entrano in depressione quando non vinciamo - ha ribadito il portoghese -. In una squadra di calcio non si possono avere queste situazioni. Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, migliorare e cercare di essere forti nella prossima partita".