Torino, Cairo: "Forse il campionato va ripensato. In Lega non si riesce a fare l'ultimo miglio, ad esempio sui fondi"

RAI RADIO UNO «Ci sono momenti di difficoltà. Forse il campionato italiano è in una fase in cui deve esser un po' ripensato da tanti punti di vista. Stiamo parlando di molte cose in Lega, purtroppo non si riesce a fare l'ultimo miglio». A parlare, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, è Urbano Cairo, presidente di RCS, del Torino ed editore di La7, rispondendo a una domanda sulla crisi delle italiane in Champions League.

«Ad esempio nella vicenda dei fondi - prosegue -, che è una vicenda interessante per dare al campionato italiano una spinta, con persone professioniste e professionali, che gestiscano una lega in una maniera un po' diversa rispetto a prima. Quando hai maggiori risorse puoi fare le cose che mancano, ad esempio gli stadi oppure investire di più sui giovani». Per i diritti tv lei preferisce Dazn o Sky? «Lì c'è un tema economico. Io credo che l'elemento economico sia importante se garantisce la visibilità del campionato allo stesso livello di prima. È importante l'aspetto economico ma deve esserci una visibilità del campionato ed una capacità di raggiungere tutta Italia. Ma credo che se Dazn si attrezzerà sicuramente per farlo».