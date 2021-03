Serie A, Verona-Atalanta 0-2: i nerazzurri allungano a +5 sulla Roma

Vittoria importantissima per l'Atalanta in chiave quarto posto. La squadra di Gasperini, infatti, vince 0-2 a Verona contro l'Hellas e consolida il quarto posto. I bergamaschi incanalano la gara già nei primi 45 minuti, andando in rete prima con il calcio di rigore di Malinovskyi poi con il gol di Zapata. Un successo che permette ai nerazzurri di portarsi a quota 55 punti, al momento a +5 da Napoli e Roma.