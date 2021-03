Serie A, Udinese-Sassuolo 2-0: Llorente e Pereyra regalano i tre punti alla squadra di Gotti

L'Udinese di mister Gotti si impone per 2 a 0 in casa contro il Sassuolo nella gara delle 18 della ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano. La squadra bianconera trova il primo gol al minuto 42 del primo tempo con Llorente, che sfrutta un ottimo cross di Molina e beffa Consigli. Nella ripresa ci prova il Sassuolo, andando vicino al gol del pari in più occasioni con Đuričić. Alla fine però è Pereyra a chiudere la gara al minuto 93 siglando il definitivo 2-0. La squadra di Gotti si porta così al decimo posto con 32 punti; i neroverdi di De Zerbi invece restano fermi al nono posto con 36.