Serie A, Torino-Sassuolo 3-2: rimonta granata, doppietta di Zaza

Nel recupero della 24a giornata di campionato, il Torino vince in rimonta contro il Sassuolo: da 0-2 a 3-2 per i granata in casa. La squadra di De Zerbi chiude il primo tempo in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Domenico Berardi (6' e 38'). Nella ripresa Simone Zaza accorcia le distanze al 77', dieci minuti dopo arriva il pareggio di Mandragora, infine al 92' ancora Zaza sigla il 3-2 finale e la doppietta personale.