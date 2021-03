Serie A, Spezia-Cagliari 2-1: colpo salvezza dei liguri. Annullato un gol all'ultimo a Joao Pedro

Lo Spezia batte il Cagliari 2-1 nel secondo match del sabato. Un colpo importante in zona salvezza per la squadra Italiano che così sale a 29 punti, lasciando a -7 proprio i sardi, costretti a fermarsi al terz'ultimo posto. Vantaggio dei liguri con Piccoli nella ripresa, poi Maggiore all'80' sembra chiudere i giochi. La rete di Pereiro poco dopo e quella annullata grazie al Var per fuorigioco a Joao Pedro surriscaldano il finale di partita.