Serie A, Spezia-Benevento 1-1: Gaich non basta, i liguri pareggiano con Verde

Si apre con la sfida tra Spezia e Benevento la ventiseiesima giornata del massimo campionato italiano. La sfida era particolarmente importante in chiave salvezza, nonostante entrambe le squadre si trovino al momento in una posizione di classifica più tranquilla. La gara viene aperta al minuto 24 con un gol del giallorosso Adolfo Gaich. Nella ripresa la squadra bianconera prova in tutti i modi di trovare il gol del pareggio, che arriva al minuti 71 con Daniele Verde. Con questo pareggio gli uomini di Italiano salgono al quattordicesimo posto con 26 punti; la squadra di Inzaghi invece resta al quindicesimo posto sempre a 26 punti.